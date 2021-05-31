Премьеры России и Белоруссии провели телефонные переговоры

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Романом Головченко.

Отмечается, что главы правительств продолжили обсуждение актуальных вопросов российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества в развитии переговоров, которые проходили 27–28 мая в Минске в ходе заседания Совета глав правительств СНГ.

«Особое внимание было уделено взаимодействию в энергетической и транспортной сферах, а также в налоговом администрировании», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина РФ в понедельник, 31 мая.

Ранее, 28 мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи. В первый день его визита состоялись длительные официальные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Они продлились более пяти часов.

В тот же день Лукашенко на встрече с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств — участников СНГ сообщил, что проект под названием «Содружество независимых государств» состоялся. Он отметил «жизнеспособность» проекта.

Спустя день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Путин обсудил с Лукашенко получение Минском второго транша госкредита в размере $500 млн. Перечисление средств ожидается до конца июня, уточнил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что стороны согласовали все условия для необходимых перечислений.