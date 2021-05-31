В МИД РФ ответили на призыв Чехии не считать ее недружественной страной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник, 31 мая, отреагировала на призыв Чехии к России не считать ее недружественным государством.

Дипломат отметила, что Прага посчитала создание Москвой списка недружественных стран противоречием Венской конвенции о дипотношениях.

«Нет, Венской конвенции противоречит рейдерский захват в США российской дипломатической собственности и высылка российских дипломатов Прагой из-за многолетней неспособности расследовать свои собственные происшествия, — заявила Захарова в своем аккаунте в Facebook. — А называть вещи своими словами Венская конвенция не запрещает».

Отношения между Москвой и Прагой стали напряженными после того, как 17 апреля премьер-министр страны Андрей Бабиш сообщил о подозрении в причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В тот же день Чехия решила выслать 18 российских дипломатов.

Москва в ответ объявила 20 сотрудников чешского посольства в столице персонами нон грата. Обвинения Чехии в адрес Москвы категорически отвергли, а факт того, что Прага не публикует доклад о взрыве, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала доказательством лжи.

В итоге в ходе взаимных дипломатических прений Чехия и Россия перешли на паритет в численности сотрудников посольств, и к началу июня произойдет уравнивание численности персонала посольства России в Праге и посольства Чехии в Москве до уровня «семь дипломатов и 25 административно-технических работников».

20 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления о причастности РФ к взрыву безосновательны и разрушительны для отношений между двумя государствами. По его словам, в целом в отношении РФ проводится «линия на недружественное воздействие», оказываются давление и попытки сдерживания.

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных стран. В список попали два государства — Чехия и США.