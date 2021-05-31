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Макрон привился от коронавируса и призвал последовать его примеру

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что привился от коронавируса. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter в понедельник, 31 мая.

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При этом французский лидер не уточнил, прививку какой именно вакциной он сделал и когда.

В следующем посте Макрон призвал вакцинироваться и других.

«Как мы с Брижит [Макрон — жена президента], как уже 25 млн французов, давайте сделаем прививку. Чтобы защититься самим, чтобы защитить своих близких», — добавил президент Франции.

Макрон переболел коронавирусной инфекцией в декабре прошлого года.

В конце апреля текущего года французский лидер объявил, что Франция возобновит прием туристов с 9 июня. Помимо разрешения на въезд туристам, с этого дня в стране должны заработать кафе, рестораны и спортивные залы. Также планируется разрешить массовые мероприятия, но с ограничением до 5 тыс. человек и обязательным наличием санитарных пропусков у участников.

По данным международного статистического бюро Wordometer на 31 мая, во Франции с начала распространения коронавируса было зарегистрировано 5 667 324 случая инфекции, скончались 109 528 человек, выздоровели 5 333 723 пациента.

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