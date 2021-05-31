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Пенсионер погиб при пожаре в жилом доме в Астрахани

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В Ленинском районе Астрахани в результате пожара погиб пенсионер, еще один человек госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Астраханской области.

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Пожар произошел в понедельник, 31 мая, в одном из частных жилых домов на улице Краматорская. Площадь возгорания составила 15 кв. м, его ликвидацию объявили в 16:11, пишет «Астрахань».

В результате происшествия погиб 76-летний мужчина. Также пострадала 73-летняя женщина, ее госпитализировали в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу.

По предварительной версии, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

В тушении были задействованы семь человек и две единицы техники. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в мае сообщалось о намерении властей Удмуртии повысить эффективность работы социальных служб. Поводом стал пожар в Увинском районе, о котором стало известно 22 мая. Жертвами огня стали члены семьи — 36-летний мужчина, 32-летняя женщина и четверо детей в возрасте от года до 12 лет. СК по данному факту возбудил уголовное дело.

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