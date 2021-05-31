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Боевой дрон впервые атаковал человека самостоятельно

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Военный квадрокоптер Kargu-2 атаковал человека во время вооруженного конфликта в Ливии. Об этом сообщил 27 мая журнал New Scientist со ссылкой на исследование ООН.

Согласно информации, случай произошел в 2020 году. Погибшим оказался участник Ливийской национальной армии под предводительством Халифа Хафтара, который воюет против регулярной армии правительства Ливии в Триполи.

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Дрон который был произведен в Турции, работал в «высокоэффективном автономном режиме». Иными словами, квадрокоптер был запрограммирован для атаки целей без команд от оператора. Kargu-2 оснащают взрывчаткой. Кроме того, они могут быть наведены на цель для самоподрыва.

Специалист Зак Калленборн из Национального консорциума по изучению терроризма отметил, что подобный случай может быть первым, когда беспилотные летательные аппараты автономно атаковали людей и подняли тревогу, отмечает издание The New York Post.

20 мая сообщалось, что в морской пехоте России создали отряды борьбы с беспилотниками. Первые учения новых подразделений прошли в мае на Каспии на базе 177-го полка морской пехоты, рассказали «Известиям» источники в Минобороны РФ. Для обнаружения неопознанных БЛА использовались переносные малогабаритные радиолокаторы. Затем каналы связи и спутниковой навигации обнаруженных дронов подавлялись средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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