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Эрдоган объявил о частичном снятии связанных с COVID-19 ограничений

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, 31 мая, о частичном снятии ограничений, введенных властями в рамках борьбы с COVID-19 нового типа.

«В течение июня комендантский час будет действовать с 22:00 до 05:00 (совпадает с мск. — Ред.) с понедельника по субботу, а также весь день в воскресенье», — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров.

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Ранее в этот день глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что в стране наблюдается снижение ежедневного прироста инфицированных коронавирусом. Он отметил, что на фоне этого Анкара рассчитывает на восстановление авиасообщения с Россией.

Однако в тот же день два источника, близких к оперативному штабу по борьбе с СOVID-19, рассказали, что РФ продлит ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня.

Напомним, что Россия с 15 апреля по 1 июня приостановила авиасообщение с Турцией на фоне эпидемиологической обстановки в республике.

При этом Турция с 7 мая ввела ряд дополнительных мер для недопущения распространения COVID-19: в частности, в магазинах запретили продавать любые товары, не входящие в список продуктов первой необходимости. Также в мае Эрдоган сообщил, что власти республики взяли под контроль распространение COVID-19 благодаря введенному локдауну.

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