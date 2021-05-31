Филиал сельскохозяйственного техникума закроют в Орловской области

В Орловской области намерены ликвидировать филиал Глазуновского сельскохозяйственного техникума, расположенного в Свердловском районе. Соответствующее распоряжение подписал и.о. председателя правительства региона Вадим Тарасов.

Как сообщает InfoOrel.ru, филиал колледжа расположен на улице Чапаева в поселке городского типа Змиевка. До 1 августа этого года департамент образования региона должен завершить все мероприятия по его ликвидации.

В устав образовательного учреждения будут внесены изменения.

В марте этого года первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко сообщил, что ведомство планирует наполовину сократить перечень профессий и специальностей среднего профобразования. При этом Глушко подчеркнул, что многие программы обучения будут объединены или трансформированы.