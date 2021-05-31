США предупредили о возможном «кровавом лете»

Ряд американских официальных лиц высказали опасение, что рост числа насильственных преступлений в США может привести к «кровавому лету». Об этом пишет 30 мая The Washington Post.

В Олбани, столице штата Нью-Йорк, в текущем году было зафиксировано восемь убийств, шесть из них были совершены в мае. Одной из жертв стала 15-летняя жительница города Дестини Грин, убитая в ходе перестрелки группы мужчин в тихом районе Нью-Йорка.

Однако всплеск насильственных преступлений наблюдается не только в этом мегаполисе. Согласно данным некоммерческой группы Gun Violence Archive, в период с 28 по 30 мая в девяти штатах страны произошло не менее 12 массовых перестрелок. В результате этого погибли 11 человек и не менее 70 получили ранения.

В связи с этим многие официальные лица США выразили свою обеспокоенность. Они считают, что в ближайшие месяцы показатели преступности будут расти.

Теплый летний сезон также может явиться причиной роста числа насильственных преступлений, предупреждают чиновники. Вместе с тем на рост насилия может повлиять и возвращение американцев в страну после года связанных с COVID-19 ограничений, опасаются в США.

Ранее, 26 мая, восемь человек погибли в результате стрельбы в городе Сан-Хосе в Калифорнии. В тот же день президент США Джо Байден в связи с произошедшим призвал конгресс остановить «эпидемию вооруженного насилия» в стране.

8 апреля глава Белого дома заявил, что в США происходит «эпидемия насилия» с применением огнестрельного оружия, и предложил принять ряд мер по контролю над распространением оружия.

По словам Байдена, минюст должен усилить контроль за продажей так называемых стволов-призраков, то есть оружия, которое можно собрать из отдельных частей, находящихся в свободной продаже. Кроме того, по мнению президента США, в стране должен быть усилен контроль за оборотом стабилизаторов, которые увеличивают точность стрельбы из пистолетов.