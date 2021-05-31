На благоустройство парка в Зеленодольске выделили еще 90 млн рублей

В Зеленодольске (Татарстан) продолжается благоустройство парка «Березовая роща». На реализацию второго этапа, начатого в мае этого года, выделили 93,4 млн рублей. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе фонда «Институт развития городов Республики Татарстан».

В рамках второй очереди специалисты обустроят тротуары, откроют технический проезд и пешеходную лестницу со смотровым мостом. Он должен связать частный сектор с основными объектами городской социнфраструктуры. Завершить работы планируется к августу.

Согласно проекту, в парке появятся зоны для пикника, спортплощадка с душевыми и павильоном для инвентаря, смотровые площадки.

На первый этап благоустройства потратили 129,2 млн рублей, второй этап потребовал еще 93,4 млн рублей. Предполагается, что будет проведен и третий этап, в рамках которого в парке выполнят ландшафтные работы. Решение по данному вопросу будет принято после голосования граждан за выбор территорий благоустройства.