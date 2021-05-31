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В Чехии призвали предъявить премьеру обвинения в мошенничестве с деньгами ЕС

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Полиция Чехии рекомендовала предъявить действующему премьер-министру страны Андрею Бабишу обвинения в предполагаемом мошенничестве с использованием субсидий ЕС. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщает агентство Associated Press.

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Речь идет о ферме, которая получила субсидии Европейского союза. Она принадлежала компании Бабиша Agrofert, но в 2009 году политик перерегистрировал ее на своих родственников. Таким образом ферма обрела право на получение дотаций от Евросоюза. Затем, как отмечает агентство, владельцем фермы снова стал Agrofert.

Следствие установило, что Бабиш, возможно, связан с махинацией на $2 млрд. Теперь прокуратуре Праги предстоит решить, выдвигать ли обвинения против политика. Бабиш, в свою очередь, обвинения отрицает.

Отмечается, что чешская полиция два года назад уже рекомендовала предъявить обвинения Бабишу, но тогда генеральный прокурор страны Павел Земан отклонил его.

В январе 2018 года Бабиш заявил о намерении попросить нижнюю палату парламента лишить его депутатской неприкосновенности, чтобы полиция могла продолжить в отношении него следствие по делу о мошенничестве.

Тогда Бабиш отметил, что считает процесс политически мотивированным, и подчеркнул, что не признает свою вину.

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