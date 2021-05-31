Исследование дна Иртыша в Омске выполнят за 5 млн рублей

В Омске выбрали подрядчика, который исследует дно Иртыша при благоустройстве набережной. Об этом 31 мая сообщает ИА «Город55».

По данным агентства, выбранная компания запросила за услуги 5,04 млн рублей при начальной цене контракта в 12 млн рублей. За три месяца специалисты должны выполнить буровые и камеральные работы, полевые исследования грунта, а также выполнить анализ почвы и воды.

Мероприятия пройдут на территории правого берега реки на участке от Речного порта до северного причала.

7 апреля губернатор Омской области Александр Бурков в разговоре с руководителем департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарьей Кислициной рассказал о проектах по благоустройству региона. По его словам, ежегодно областное правительство реализует около 50 проектов по благоустройству территорий.

Также глава региона поделился планами на осуществление проекта по постройке в Омске большой набережной, которая будет занимать до 15 км.