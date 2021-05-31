Женщина погибла в результате пожара в многоэтажке в Сызрани

В Сызрани (Самарская область) при пожаре в многоквартирном доме погибла 68-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Пожар произошел в понедельник, 31 мая, в одном из домов на улице 50 лет Октября. В ходе осмотра на месте происшествия было обнаружено тело женщины 1953 года рождения без признаков жизни, пишет НИА «Самара».

Предварительной версией возгорания в квартире называют неосторожное обращение с огнем. Обстоятельства случившегося устанавливаются, проводится доследственная проверка, добавили в СК.

В ночь на 31 мая пожар произошел в частном доме в селе Салауз-Мухан в Татарстане. Погибла женщина, еще двое человек, в том числе подросток, получили ожоги.