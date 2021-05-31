Россияне смогут подтверждать участие в ипотечной сделке по SMS

Электронные сделки с ипотекой переведут в новый формат. Клиенты смогут подтверждать участие в кредитной сделке по SMS. Новую услугу начнут предоставлять в 2021 году, сообщает телеканал «Известия». Первую ипотеку по SMS планируется выдать во втором квартале. Во втором полугодии услуга станет доступна всем.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.