РЖД модернизирует железные дороги в Белгородской области за 1,5 млрд рублей

Больше 1,5 млрд рублей инвестирует ОАО «РЖД» в обновление железнодорожных путей в Белгородской области. Также будет продолжена реализация проектов по повышению безопасности движения поездов.

В рамках программы модернизации инфраструктуры Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) пройдет капитальный ремонт свыше 32 км пути на участке Новый Оскол — Волоконовка и станции Готня. Об этом пишет ИА «Абирег». Также будет проведено обновление оборудования и устройства электроснабжения и системы теплоснабжения котельных в локомотивном депо «Старый Оскол» . Кроме того, в 2021 году запланировано строительство двухквартирного дома для железнодорожников на станции Ездоцкий.

В регионе продолжится реализация проектов по предупреждению случаев травмирования граждан на железной дороге.

Ранее сообщалось, что в РЖД рассматривают возможность поощрения вакцинированных против коронавируса пассажиров, однако компания не определилась с конкретным механизмом.