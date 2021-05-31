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Минсельхоз увеличил квоту на ввоз томатов из Турции

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Россия увеличила квоту на ввоз томатов из Турции с 250 тыс. до 300 тыс. т, приказ об этом размещен 31 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

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Приказ Минсельхоза вступает в силу через 10 дней после его опубликования.

В апреле Министерство сельского хозяйства России выступило за увеличение квоты Турции на ввоз в РФ томатов до 300 тыс. т. Приказ подписан главой ведомства Дмитрием Патрушевым. Размер квоты составлял 250 тыс. т.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года.

Заместить выпавшую из оборота Турцию в Минсельхозе планировалось Ираном, Марокко, Израилем, Азербайджаном и Узбекистаном. Однако за счет строительства зимних теплиц в России увеличилось собственное производство.

С осени 2016 года ограничения в отношении импорта в Россию овощей и фруктов из Турции последовательно снимались.

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