Тишковец рассказал о погоде в Москве летом

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в понедельник, 31 мая, что лето в Москве будет умеренно теплым и с небольшим недобором по осадкам.

Он указал, что долгосрочные прогнозы свидетельствуют о том, что грядущий сезон в столице и Центральной России ожидается вполне благодатным.

«Так, средняя температура воздуха за все лето лишь немного — на 0,5–1,5 градуса — превысит многолетние показатели, норма ночью +12,3, днем +22,1. А недобор по осадкам составит всего 10–20% при норме 246 мм. В целом же лето будет умеренно теплым и чуть суховатым, то есть практически таким, каким оно должно быть в Средней полосе России», — рассказал Тишковец «РИА Новости».

Он подчеркнул, что в июне температура вернется в климатическое русло уже 3–4-го числа, тогда как к 5–6 июня москвичи смогут заметить тепло. Воздух прогреется до + 23...+28 градусов. Однако во второй декаде месяца выпадет 80–100% нормы осадков, что говорит о незначительном превышении нормы. Температура будет колебаться от +20 до +25 градусов. Кроме того, Тишковец отметил, что водоемы прогреются до +18...+20 градусов.

По его словам, период активных гроз и высокая «скорострельность» ливней не говорит о том, что июнь будет дождливым.

«Среднемесячная температура в августе будет теплее показателей метеостатистики всего на 0,5–1 градус с количеством небесной влаги, соответствующей норме», — пояснил Тишковец.

Синоптик также уточнил, что в междуречье Волги и Дона, а также на большей части юга России ожидается переувлажненность по осадкам, местами достигающая 20–30% от нормы. Однако в акватории Черного моря можно будет наблюдать отступление от нормы на 1–3 градуса.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что июнь в этом году в России ожидается теплым и не слишком дождливым. По его словам, ни в одном из регионов России не прогнозируется избытка осадков в следующем месяце.

Тишковец 30 мая рассказал о возвращении тепла в Москву к 3 июня. Он уточнил, что начиная со 2 июня благодаря усилению погожего влияния скандинавского антициклона возрастет приток солнечного тепла.