ФАС и операторы подпишут меморандум по противодействию спам-звонкам

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и операторы связи в рамках Петербургского международного экономического (ПМЭФ) подпишут меморандум по противодействию спам-звонкам, поступающим с нарушением требований законодательства. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщается на сайте службы.

«Цель взаимодействия — защита пользователей от нежелательных вызовов, в том числе от распространения голосовой рекламы без получения согласия абонента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в подписании документа примут участие руководитель ФАС России Максим Шаскольский и представители крупнейших российских операторов — «МТС», «Теле2», «МегаФона» и «ВымпелКома».

В целях защиты абонентов от нежелательных звонков, как отметил заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров, операторы разработали бесплатные антиспам-сервисы, которые блокируют поступления спам-вызовов. Решение о блокировке будет принимать сам абонент.

В ФАС подчеркнули, что после подписания меморандум будет открыт для присоединения к нему других операторов связи.

26 мая в пресс-службе «Билайн» рассказали «Известиям», что сервис мобильного оператора в России идентифицирует каждый восьмой входящий звонок как нежелательный.

О том, что ФАС вместе с операторами связи разрабатывает меры по борьбе со спам-звонками, в службе сообщали ранее в этом же месяце. Отмечалось, что на заседании рабочей группы операторы сотовой связи сообщили, что специальные технические решения и аналитические алгоритмы, способные защитить абонентов от нежелательных звонков, находятся в высокой степени готовности.

В начале апреля «Известия» опубликовали данные анонимизированной статистики приложения Kaspersky Who Calls, в соответствии с которой доля спам-звонков со всех входящих неизвестных номеров в России в январе—марте 2021 года составила 70%.

В целом в 2020 году доля спам-звонков была ниже — 63%. Чаще всего в январе—марте нежелательные звонки поступали с предложением займов (их доля составила 46%), а также от коллекторов (26,5%).