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Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро

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Банк России понизил официальные курсы доллара и евро 1 июня более чем на 29 копеек. Об этом сообщается в понедельник, 31 мая, на сайте регулятора.

Валюту покрепче: рублю прописали рост до 73 за доллар к концу года
Его поддержит восстанавливающийся спрос на нефть и снижение геополитической напряженности

Так, курс американской валюты понижен на 29,05 копейки — до 73,2965 рубля, а европейской — на 29,53 копейки, до 89,3778 рубля.

Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 29,26 копейки и составила 80,5331 рубля, уточняет REGNUM.

Согласно майскому консенсус-прогнозу «Известий», в ближайшие месяцы курс рубля сохранится в диапазоне 74–76 руб./$. Отмечалось, что российскую нацвалюту поддержит восстановление российской и мировой экономик, несмотря на геополитическое давление. По оценкам экспертов, к концу этого года нацвалюта укрепится до 73 руб./$ — такой уровень соответствует стоимости нефти выше $60 за баррель.

Ранее в понедельник доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко рассказал «Известиям», что при долгосрочном инвестировании стоит вкладываться, например, в швейцарский франк, сингапурский, новозеландский и канадский доллары.

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