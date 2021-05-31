Эксперт оценил возможность восстановления диалога между Россией и НАТО

Диалог между Россией и НАТО формально существует, однако в настоящее время в альянсе никто не готов восстановить отношения в том формате, в котором они были до 2014 года. Об этом в понедельник, 31 мая, заявил «Известиям» глава Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Он отметил, что в некотором смысле работа Совета Россия — НАТО восстановлена, так как проходят встречи, делегации обмениваются позициями.

«Но это в большей степени формальность, поскольку у нас сейчас нет посла в НАТО, а встречи в общем сводятся к изложению тех позиций, которые сторонам и так известны. После апреля 2014 года, когда в НАТО было принято решение о приостановлении сотрудничества с Россией, это взаимодействие восстановлено не было. Естественно, что в альянсе никто не готов к восстановлению отношений в том формате, в котором они существовали до 2014 года, поскольку не исчезли те причины, которые повлекли за собой это решение», — сказал глава РСМД.

При этом, по словам Кортунова, необходимо учитывать, что восстановление контактов по линии Совета Россия — НАТО не тождественно восстановлению сотрудничества. Если, например, удалось бы возродить полноценное общение на разных уровнях, то это уже было бы большим шагом вперед в наших отношениях, посчитал эксперт.

Как указал глава РСМД, в данном случае особо важно «реанимировать» каналы взаимодействия между военными, причем не только на уровне руководителей Генштаба, но на уровне людей, которые занимаются отдельными операциональными вопросами.

«Пока что, несмотря на все наши усилия, восстановить такие контакты не получается. Многие критики России, в первую очередь из числа стран Центральной Европы, стран Балтии, фактически отождествляют контакты с сотрудничеством, а это, с их точки зрения, противоречит решениям, принятым семь лет назад. Не все члены НАТО с этим согласны, но для того, чтобы это положение изменить, необходимо постоянное, достаточно настойчивое давление со стороны ведущих членов Североатлантического альянса, в первую очередь со стороны США», — подчеркнул он.

По мнению Кортунова, если, к примеру, посол США в альянсе скажет, что контакты надо восстанавливать, то его слова могут перевесить те оппозиционные настроения, которые существуют в настоящее время. При этом глава РСМД выразил надежду на то, что данный вопрос будет затронут во время встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве и такого рода взаимодействие будет возобновлено. «Потому что без него риски прямого столкновения сильно возрастают», — заключил Кортунов.

Ранее в этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова возобновить диалог с НАТО, но при условии, что он не будет пустословным. Он подчеркнул, что Москва нацелена на концентрации фокуса внимания Совета Россия — НАТО на вопросах безопасности.

Кроме того, Лавров указал на то, то Москва все еще ждет от североатлантического альянса ответа на многие российские предложения, которые уже более года рассматривают в НАТО. Их принятие, по его словам, помогло бы снять нарастающую напряженность обстановки.

24 мая глава МИД РФ отмечал, что США и их союзники по НАТО наращивают военную активность на территории Украины и в Черном море. По его словам, только на 2021 год на Украине запланировано проведение семи совместных военных учений со странами альянса. Министр отметил, что РФ вынуждена учитывать эти действия в своем военном планировании.

10 мая президент США Джо Байден на саммите с союзниками по НАТО из Восточной Европы поддержал «укрепление сдерживания» на континенте. Американский лидер выразил поддержку оборонным позициям альянса.