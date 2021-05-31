ЕК разрешила вакцину от коронавируса BioNTech/Pfizer для детей 12–15 лет

Еврокомиссия утвердила использование вакцины от коронавируса компаний BioNTech/Pfizer для детей 12–15 лет. Об этом на своей странице в Twitter написала 31 мая еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес

По ее словам, в настоящее время, чтобы пандемия завершилась, важна каждая доза препарата.

«Теперь государства-члены могут принять решение расширить свою вакцинацию среди молодых людей», — отметила еврокомиссар.

28 мая в Евросоюзе одобрили использование вакцины от коронавируса Comirnaty производства Pfizer/BioNTech среди подростков 12–15 лет. Как отметил глава департамента Европейского агентства лекарственных средств по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери, каждая страна будет сама принимать финальное решение об использовании вакцины.

22 мая сообщалось, что в США у подростков, которые привились препаратами от коронавирусной инфекции компаний Moderna и Pfizer/BioNTech, обнаружили проблемы с сердцем. Десятки сообщений были зафиксированы примерно спустя четыре дня после введения пациентам второй дозы вакцины.

30 апреля американская компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech подали заявку в ЕМА на одобрение своей вакцины от COVID-19 для применения среди подростков в возрасте 12–15 лет.

При этом только в США более 3,3 тыс. человек умерли после вакцинации, сообщал в начале мая телеканал Fox News. Журналисты предполагают, что реальное количество летальных исходов намного больше. В США население прививают вакцинами Moderna, Pfizer, Janssen. Однако недавно власти страны официально сообщили о 15 случаях тромбоза после применения препарата от компании Johnson & Johnson.