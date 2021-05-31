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Источник узнал о встрече представителя британских спецслужб с боевиками в Сирии

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Бывший сотрудник британской разведки МИ-6 провел в сирийском Идлибе встречу с главарем террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). Об этом 31 мая сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

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По его словам, британская разведка налаживает контакты с международными террористами, действующими в Сирии. Некоторое время назад на сирийско-турецкой границе прошла встреча с бывшим спецпосланником Великобритании по Ливии Джонатаном Пауэллом с главарем «Джебхат ан-Нусры» Абу Мухаммедом Аль-Шамом.

Как отметил источник, стороны в ходе встречи договорились «о поддержании постоянного канала связи с международными террористами, признанными таковыми Советом Безопасности ООН».

21 мая МИД РФ предупредил, что действующая на территории Сирии террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» ведет подготовку к осуществлению очередной провокации с использованием отравляющих веществ. В ведомстве отметили, что накапливаемые боевиками в Идлибской зоне деэскалации химикаты будут применены против мирного населения.

23 мая сообщилось, что боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) в сопровождении «Белых касок» привезли в Идлиб шесть емкостей, предположительно, содержащих хлор.

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