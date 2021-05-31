Четверо погибших в Щелкове: подробности смерти семьи в Подмосковье

В подмосковном городе Щелкове в одной из квартир полицейские обнаружили тела четырех человек, включая двоих детей. По предварительной версии, отец семейства расправился с женой и двумя дочерьми, а после покончил жизнь самоубийством. «Известия» собрали последнюю информацию о случившемся, и постарались понять, что сподвигло мужчину пойти на убийство родных.

Погибла целая семья

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела четырех человек на 10-м этаже в квартире одного из домов подмосковного города Щелкова 30 мая. 40-летнюю женщину и двух девочек 11 и 17 лет нашли с множественными колото-резаными ранениями. У тела 42-летнего мужчины видимых телесных повреждений не было, но рядом с ним лежала пустая бутылка из-под уксусной кислоты.

Металлическая входная дверь в квартиру оказалась закрыта изнутри, и лишь окна были открыты на небольшое проветривание, рассказали в ГСУ СКР по Московской области.

Правоохранители изъяли с места преступления пустую бутылку из-под уксусной кислоты, а также электронную технику, включая мобильные телефоны погибших. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».

К трагедии могли привести ставки

Доподлинно неизвестно, что привело к трагедии. Однако СМИ сообщают, что в последнее время в семье все чаще разгорались скандалы из-за того, что глава семейства мог проиграть огромную сумму денег на спортивных ставках. По предварительной версии, мужчина убил жену и двух своих детей, а затем покончил с собой.

По данным «Интерфакса», в 2010 году семья переехала из Таджикистана в Волгоградскую область, где супруги с детьми получили российские паспорта. Спустя пять лет они перебралось в Москву, а в феврале 2021 года приобрели в ипотеку трехкомнатную квартиру в Щелкове.

Глава семейства работал сотрудником службы безопасности одной из телекоммуникационных компаний в столице, а жена не работала. Дочки учились в одной из местных школ, но в этом году родители перевели обеих на домашнее обучение. Именно поэтому исчезновение целой семьи заметили не сразу, хотя, по данным РЕН ТВ, трагедия произошла еще около месяца назад.



Как сообщил «Известиям» директор учебного заведения, в котором учились погибшие дети, обе девочки учились хорошо.

Адвокат — о ходе следствия

Адвокат Виктория Данильченко рассказала «Известям», что на данный момент следователи возбудили уголовное дело по факту убийства. Теперь правоохранители должны выяснить, могли ли виновниками преступления оказаться третьи лица, сказала она.

«В первую очередь должны быть проведены всех необходимые следственные действия и экспертизы, в том числе посмертная психиатрическая экспертиза подозреваемого, дактилоскопия, трасология (поиск следов внутри квартиры), опрошены свидетели, соседи. После сбора и анализа всех доказательств должно быть установлено, что третьи лица не могли быть причастны к убийству, а совершено оно погибшим мужчиной», — сказала адвокат.

В этом случае дело закроют, при этом решение о закрытии дела должен будет утвердить прокурор. Важно понимать, что закрытие дела не означает снятия вины с погибшего, сказала адвокат.

Оспорить решение о закрытии дела и возможность доказать невиновность преступника могут его представители, например родственники, заключила Виктория Данильченко.