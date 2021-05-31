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ЦБ ввел минимальный лимит для переводов через систему быстрых платежей

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Центробанк (ЦБ) России обязал кредитные организации установить минимальный лимит для денежных переводов через систему быстрых платежей (СБП) в размере не менее 150 тыс. рублей в день, сообщается на сайте регулятора в понедельник, 31 мая.

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Соответствующая норма предусмотрена положением ЦБ № 732-П, изменения в которое зарегистрировал Минюст России. Отмечается, что сейчас некоторые банки занижают лимиты на объем переводов через СБП в сутки.

«Минимальный лимит, который банки могут установить для денежных переводов граждан по счетам через СБП, не может быть ниже 150 тыс. рублей в день, что позволит повысить доступность таких переводов», — сказано в сообщении.

Кредитным организациям необходимо внести необходимые изменения до 10 июня 2021 года включительно.

Помимо этого, регулятор обязал банки с 1 апреля 2022 года обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги с помощью мобильного приложения «СБПэй», которое позволяет расплатиться по QR-коду в любых торговых точках, которые принимают оплату через СБП.

Ранее, 24 мая, сообщалось, что в июле текущего года ЦБ планирует реализовать технологическую готовность сервиса подписок в СБП. Тогда же запланировано тестирование с несколькими пилотными банками.

Система быстрых платежей была запущена в феврале 2019 года. Она позволяет переводить деньги по номеру телефона в разные банки, а также совершать платежи в пользу торгово-сервисных предприятий.

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