Фестиваль детских фильмов «Радуга» пройдет в Липецкой области

В областном Центре культуры, народного творчества и кино Липецка 1 июня состоится церемония открытия ежегодного фестиваль игровых полнометражных и анимационных детских фильмов «Радуга».

В программе пять полнометражных кинолент, из них две анимационные и три игровые. Результаты регионального зрительского голосования определят победителя «Радуги» в номинации «Приз зрительских симпатий», передает GOROD48. Конкурсные показы продлятся вплоть до 30 июня и охватят весь регион.

Ранее в апреле прошел кинофестиваль «Дубль дв@. Неизвестное кино России», который традиционно проводится онлайн. В конкурсной программе приняли участие 11 полнометражных и 13 короткометражных игровых фильмов последних лет, рейтинг которых определяли зрители, выставляя оценки и оставляя отзывы на фильмы. 21 апреля были подведены итоги прошедшего фестиваля.