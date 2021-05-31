Азербайджан заявил о перехвате армянского беспилотника на границе

Минобороны Азербайджана заявило о перехвате беспилотного летательного аппарата (БПЛА), принадлежащего ВС Армении на одном из участков границы двух стран. Соответствующее сообщение появлюсь на сайте ведомства в понедельник, 31 мая.

«На Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы подразделениями Азербайджанской армии был обнаружен и приземлен специальными техническими средствами беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа «Грифон-12» Вооруженных сил Армении», — говорится в сообщении.

29 мая исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян говорил о том, что Армения готова в любой момент отвести свои войска от границы с Азербайджаном и ожидает со стороны азербайджанских войск зеркальных действий. Он уточнил, что страна под эгидой МГ ОБСЕ готова также восстановить переговорный процесс по урегулированию в Нагорном Карабахе.

Днем ранее минобороны Азербайджана обвинили ВС Армении в обстреле в районе поселка Ашагы Бузгов Бабекского района Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана и ранении одного военнослужащего.

27 мая Россия призвала Армению и Азербайджан к мирному решению спорных вопросов. Утром в тот же день минобороны Азербайджана обвинило военных Армении в провокации на границе в Кальбаджарском районе. Согласно данным ведомства, Армения установила множество противопехотных мин, которые наносят урон азербайджанской стороне, а при попытке проникновения на территорию страны были задержаны шесть армянских военнослужащих.

В Ереване подтвердили задержание солдат, но заверили, что военные выполняли на границе инженерные работы, когда их окружили и пленили военнослужащие Азербайджана.

20 мая Пашинян заявил о том, что ситуация на границе Армении и Азербайджана остается напряженной, на армянской территории всё еще остается около 500–600 азербайджанских военных. Он подчеркнул, что они должны покинуть территорию Армении, добавив, что продолжаются поиски политических путей решения проблемы и делается всё для того, чтобы не допустить военной эскалации.

19 мая президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Стороны уделили внимание недавнему инциденту на азербайджано-армянской границе, подтвердив общий настрой на урегулирование конфликта исключительно политико-дипломатическими методами.

13 мая Ереван обвинил Баку в посягательстве на суверенную территорию страны. По словам Пашиняна, армия Азербайджана пересекла государственную границу страны, пройдя вглубь на 3,5 км, и пыталась окружить озеро Севлич.

Согласно трехстороннему соглашению, через этот регион должна проходить дорога, связывающая Баку с Нахичеванским эксклавом и Турцией. Алиев предупредил, что готов проложить транспортный коридор даже силой.