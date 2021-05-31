Пассажирский лайнер аварийно сел в Шереметьево

Пассажирский самолет А-321, вылетевший из Сочи, 31 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за запаха горящей проводки в салоне. Об этом рассказали в экстренных службах столицы.

По его словам, посадка прошла штатно, пострадавших нет. Запах гари появился в пассажирском салоне во время полета. После этого экипаж доложил о ЧП на землю, получив разрешение садиться.

Причины появления запаха гари выясняются, пишет РЕН ТВ.

20 мая пассажирский Boeing 747, вылетевший из Кипра, приземлился в московском аэропорту Шереметьево с неисправными закрылками. Самолет летел в Москву из Пафоса.