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Владельцев электронной почты предупредили о новом способе мошенничества

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Портал Bleeping Computer 30 мая предупредил пользователей электронной почты о новом способе мошенничества с предложением отписаться от спама.

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Злоумышленники начали отправлять электронные письма с предложением отписаться от какого-либо сервиса, чтобы больше не получать оттуда спам. В тот момент, когда пользователь нажимает на кнопку «отписаться», мошенники понимали, что e-mail-аккаунт активен, и заваливали электронную почту спамом.

При этом некоторые из подобных писем содержали опасные ссылки на вредоносные сайты, а также на сайты для фишинговых атак. Кроме того, почта пользователя попадала в базу для рассылки спамеров.

В качестве эксперимента авторы публикации создали новый электронный ящик и ответили с него на подобное письмо. После этого на почту за несколько дней пришло огромное число спам-писем.

В связи с этим эксперты посоветовали пользователям игнорировать подобные сообщения.

Ранее, 29 мая, эксперт рассказал, по какому принципу мошенники создают сайты-клоны. В основном это ресурсы, специализирующиеся на продаже авиабилетов, билетов на скоростные поезда, а также билетов в театры, кино и на массовые мероприятия.

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