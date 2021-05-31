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Ученые назвали усугубляющий фактор развития заболеваний печени

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Исследователи из Сиднейского университета и Университета Нового Южного Уэльса выяснили, что люди с избыточным весом, употребляющие алкогольные напитки, подвергаются большему риску заболеваний печени и смерти от них. Соответствующие данные опубликованы в журнале European Journal of Clinical Nutrition.

Для проведения исследования ученые использовали данные Британского биобанка (UK Biobank) — крупнейшего когортного биомедицинского исследования, проводимого в Великобритании с 2006 года.

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После чего специалисты в соответствии индексом массы тела (ИМТ) и окружности талии разделили всех участников на три категории: с нормальным, избыточным весом и ожирением. Уровень потребления алкоголя был основан на рекомендациях Национального совета по здравоохранению и медицинским исследованиям Австралии, который установил, что 10 спиртных напитков в неделю являются верхним пределом для взрослых здоровых людей. При этом уточняется, что они могут употреблять не более четырех напитков в день.

Специалисты обобщили полученную информацию от почти 500 тыс. участников исследования в возрасте от 40 до 69 лет, для каждого в среднем за 10,5 года. Это позволило специалистам определить, что пациенты с избыточным весом или ожирением, употребившие алкоголь, подвержены большему риску развития заболеваний, связанных с печенью, в сравнении с участниками в диапазоне здорового веса, употреблявшими алкоголь на том же уровне.

Руководитель исследования профессор Эммануэль Стаматакис из Центра Чарльза Перкинса факультета медицины и здоровья отметил, что риск подобной болезни достигает до 50%.

«Основываясь на результатах нашего исследования, мы думаем, что люди с избыточным весом должны потреблять алкоголь осторожно и стремиться к значительно меньшему количеству, чем указано в общих рекомендациях. Текущие рекомендации по алкоголю основаны на обзорах имеющихся данных, но в будущих обновлениях необходимо учитывать избыточный вес как фактор, увеличивающий риск заболевания печени», — отметил Стаматакис.

При этом ученые уточнили, что рекомендации написаны для условно здоровых людей. К ним, отмечают специалисты, нельзя относить тех, у кого уже есть заболевания печени, гепатиты B и C или ожирение.

В апреле британские ученые провели исследование и пришли к выводу, согласно которому лишний вес провоцирует риски тяжелой формы заболевания COVID-19. Отмечалось, что сниженный ИМТ (индекс массы тела) также неблаготворно влияет на течение COVID-19.

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