Особая экономическая зона появится в Оренбургской области

В Оренбурге и Орске будет создана особая экономическая зона (ОЭЗ). Соответствующий проект подготовлен Министерством экономического развития РФ.

Как отметили в правительстве Оренбургской области, ОЭЗ «Оренбуржье» позволит создать условия для российских и иностранных компаний в сфере специализированного машиностроения, электротехнической и химической промышленности, производства изделий из пластика и строительных материалов, пишет 56orb.ru.

Получены подтверждения от восьми потенциальных резидентов. Объем инвестиций за три года составит около 9 млрд рублей, будет создано более 900 рабочих мест. Подчеркивается, что резидентами особой экономической зоны могут стать лишь предприятия, готовые инвестировать в экономику региона не менее 120 млн рублей, передает «Урал56.Ру». Когда будет подписано это постановление, неизвестно.

Напомним, в Санкт-Петербурге намерены создать новую особую экономическую зону (ОЭЗ) технико-внедренческого типа. Об этом рассказал председатель комитета по промышленной политике и инновациям Петербурга Кирилл Соловейчик. Статус присвоят участку площадью около 30 га, расположенному в промзоне «Парнас». Там планируется разместить новые высокотехнологичные пищевые производства. Территория получит статус ОЭЗ до конца года.