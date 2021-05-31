Скорость электросамокатов предложили ограничить в Белгородской области

Правительство Белгородской области намерено урегулировать регламент передвижения самокатов. Глава региона Вячеслав Гладков дал поручение изучить федеральную нормативно-правовую базу и практики других субъектов в отношении двухколесного транспорта.

По словам Гладкова, за последние две недели он получил огромное количество жалоб по поводу электросамокатов в парках и скверах. Глава региона подчеркнул, что в Белгородской области участились аварии с участием электросамокатов, в том числе наезды на пешеходов.

«Понятно, что запретить ездить мы не можем, но у нас с вами в большинстве парков и скверов есть велодорожки. Почему не соблюдаем регламент? Сейчас продаются самокаты, которые развивают скорость до 60 км/ч. Они продаются практически во всех магазинах. Когда с такой скоростью двигаются по тротуарам, заканчивается бедой», — цитирует Вячеслава Гладкова Bel.ru.

Поручение изучить практики регионов получил секретарь Совета безопасности Белгородской области Олег Мантулин.

28 мая сообщалось о ДТП с участием электросамоката в подмосковных Химках. Водитель автомобиля Haval насмерть сбил мужчину на электросамокате вне зоны пешеходного перехода. 21 мая в Мосгордуме предложили ограничить скорость движения электросамокатов в Москве до 15 км/ч.