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Бюст Александра Невского установили около храма в Касимове

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В городе Касимов Рязанской области установили бюст Александра Невского. Памятник открыли в воскресенье, 30 мая, около Георгиевского храма, сообщает епархия.

Церемонию открытия приурочили к 800-летию князя. В ней приняли участие казаки Центрального федерального округа, пишет 62INFO.ru.

На постаменте бюста выгравировали слова, предписываемые Александру Невскому: «Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам гости... Но если кто с мечом к нам войдет — от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет русская земля».

Освятил памятник епископ Василий.

Ранее в мае сообщалось, что в Рязанской области стало больше исторических поселений. Подобный статус присвоили спасскому селу Ижевское. В зону охраны попадают 11,4 га, или 2/3 населенного пункта. Статус исторического поселения в регионе также имеют центр Рязани и город Касимов.

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