Новые большие автобусы начнут курсировать по Краснодару к октябрю

Вопрос о расширении парка общественного транспорта в Краснодаре обсудили на аппаратном совещании в администрации муниципалитета. Здесь стало известно о сроках приобретения 11 автобусов большой вместимости. За счет этого транспорта удастся создать еще один новый городской маршрут.

Как уточнил мэр Евгений Первышов, недавно были доведены дополнительные лимиты, передает ИА KrasnodarMedia.

«Мы закончили разработку конкурсной документации, сейчас запускаем процедуру торгов. Со сроком до 1 октября. Будем выставлять такие условия, чтобы поставить в Краснодар и выпустить на линию все 11 автобусов до 1 октября», — отметил замглавы Краснодара Артем Доронин.

Новые трамвайные линии появятся в Краснодаре в ближайшие годы. В рамках проекта «Магистраль» организовано обновление электротранспорта и создание инфраструктуры. Планируется развитие трамвайной сети на шести участках, с увеличением протяженности линий на 64 км. В ближайшее время власти города сосредоточат усилия на строительстве двух запланированных ранее линий в микрорайонах Краснодара — Гидрострой и Восточно-Кругликовском.