Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Общество
Две трети родителей назвали соцсети главной проблемой в воспитании детей
Спорт
«Монреаль» обыграл «Торонто» и прошел во второй раунд плей-офф
Общество
Прокуратура организовала проверку после пожара в школе на Камчатке
Мир
Первый частный детский дом открыли в провинции Алеппо
Общество
Три человека пострадали при пожаре в школе на Камчатке
Мир
Делегация из Германии решила посетить США в рамках обсуждения СП-2
Общество
Общественная палата предложила ввести в России отцовский капитал
Общество
Экс-директора «Открытой России» доставили домой в рамках обысков

Новые большие автобусы начнут курсировать по Краснодару к октябрю

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вопрос о расширении парка общественного транспорта в Краснодаре обсудили на аппаратном совещании в администрации муниципалитета. Здесь стало известно о сроках приобретения 11 автобусов большой вместимости. За счет этого транспорта удастся создать еще один новый городской маршрут.

Как уточнил мэр Евгений Первышов, недавно были доведены дополнительные лимиты, передает ИА KrasnodarMedia.

«Мы закончили разработку конкурсной документации, сейчас запускаем процедуру торгов. Со сроком до 1 октября. Будем выставлять такие условия, чтобы поставить в Краснодар и выпустить на линию все 11 автобусов до 1 октября», — отметил замглавы Краснодара Артем Доронин.

Новые трамвайные линии появятся в Краснодаре в ближайшие годы. В рамках проекта «Магистраль» организовано обновление электротранспорта и создание инфраструктуры. Планируется развитие трамвайной сети на шести участках, с увеличением протяженности линий на 64 км. В ближайшее время власти города сосредоточат усилия на строительстве двух запланированных ранее линий в микрорайонах Краснодара — Гидрострой и Восточно-Кругликовском.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021