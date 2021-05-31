Фестиваль творчества Петра Чайковского пройдет в Тамбовской области

В Тамбовской области состоится фестиваль, посвященный творчеству композитора Петра Чайковского. Мероприятие включает музыкальный конкурс и выставку картин регионального отделения Союза художников «Времена года».

По данным организаторов фестиваля, Чайковский на протяжении нескольких лет приезжал в село Усово на лето. Тамбовская земля вдохновила композитора на создание ряда произведений, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру». В советские годы в Бондарском районе проводились музыкальные вечера, посвященные творчеству Чайковского. Традицию возобновили в 2019 году. В парковой зоне села во время фестиваля заложили памятный камень. Там планируется установка памятника композитору.

На предстоящем мероприятии состоится музыкальный конкурс для юных талантов, а также конкурс декоративно-прикладного творчества «Мир Чайковского». Кроме того, представители Союза художников представят свои картины. Основной частью фестиваля станет открытие объекта парковой зоны перед Свято-Троицким храмом.

Фестиваль состоится 4 июня.