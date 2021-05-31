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Патрушев раскрыл подробности прошедших переговоров с Салливаном

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев после встречи с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном заявил, что Москва и Вашингтон могут достичь взаимоприемлемых решений.

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«Отмечу конструктивный характер и продуктивное содержание состоявшихся российско-американских консультаций по линии советов безопасности. Также можно сказать, что по ряду позиций мы можем рассчитывать на выработку взаимоприемлемых решений», — рассказал он в интервью «Российской газете», опубликованном в понедельник, 31 мая.

По словам Патрушева, после переговоров в Женеве он и Салливан вспомнили знаковый эпизод из общей истории двух государств. Так, в 1863 году, в самый разгар гражданской войны в США, Российская империя поддержала Вашингтон в борьбе за единство страны, направив в Нью-Йорк и Сан-Франциско две эскадры крейсеров.

«Их экипажи были с восторгом приняты американцами. Американские газеты писали об этом событии как о моменте единения двух народов. Во многом на фоне экспедиции нашего флота Британская империя отказалась от планов вмешательства в войну на стороне сепаратистов», — отметил он.

На память об этом событии и прошедших в Женеве переговорах российская делегация подарила Салливану оригинал гравюры из американского журнала Harper’s Weekly (1863 г.), на котором изображена встреча русской эскадры в гавани Нью-Йорка. Патрушев выразил надежду, что она станет своеобразным напоминанием о том, что Россия и США «умеют дружить и сотрудничать».

Патрушев и Салливан встретились в Женеве 24 мая. Стороны обсудили широкий круг вопросов, уделив приоритетное внимание темам стратегической стабильности, а также выразили уверенность в выработке взаимоприемлемых решений по ряду направлений.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в понедельник рассказала, что Салливан и Патрушев обсудили ситуацию с экстренной посадкой в Минске самолета, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, а также подготовку к встрече лидеров России и США.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров назвал прошедшие переговоры откровенными, а также отметил, что они касались разногласий в отношениях Москвы и Вашингтона.

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