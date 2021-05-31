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АТОР предложила Росавиации создать авиатариф для программы молодежного кешбэка

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась в Росавиацию с предложением разработать специальный тариф авиаперевозок по стране для программы кешбэка для школьников и студентов — победителей конкурсов и олимпиад. Письмо в понедельник, 31 мая, оказалось в распоряжении «РИА Новости».

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«Участвовать в программе в качестве организаторов поездок смогут только туроператоры, а кешбэк будет возвращаться только за приобретение пакетных туров. Поскольку перевозка является неотъемлемой частью туроператорского продукта, мы предлагаем разработать специальный тариф для туроператоров, формирующих пакетные предложения в рамках указанной программы Ростуризма», — говорится в послании.

Как отмечают в АТОР, наличие специального авиатарифа позволит туроператорам сформировать туры по России в необходимом ценовом диапазоне и сделать отдых для школьников и студентов более доступным.

В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что сроки программы туристического кешбэка необходимо расширить, а размер кешбэка для молодежи, участвующей в программе, — увеличить. По его словам, туристический кешбэк для школьников и студентов должен действовать круглый год, а процент возврата должен быть поднят.

13 мая сообщалось, что правительство России выделило 5 млрд рублей на программу детского туристического кешбэка.

Третий этап программы стартовал 18 марта. Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Крым, Московская область, Санкт-Петербург, Ставрополье, Алтайский край, Республика Татарстан и Калининградская область.

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