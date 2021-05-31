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Продажи люксовых авто с пробегом в России в апреле выросли на 246%

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В России в апреле 2021 года был продан 301 люксовый автомобиль с пробегом, что на 246% выше результата годичной давности. Об этом 31 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Среди подержанных автомобилей сегмента Luxury россияне в прошлом месяце наибольшее предпочтение отдавали марке Bentley (98 ед.). На втором месте находится Mercedes-Benz Maybach (82 ед.). Третье место занимает Maserati (48 ед.).

Также в апреле поменяли своих владельцев 27 автомобилей Rolls-Royce, 20 — Lamborghini, 19 — Ferrari и 7 — Aston Martin.

Свыше половины (55%) этих перепродаж принадлежит Москве (166 шт.). В Московской области этот показатель составил 35 единиц. В Санкт-Петербурге вторичный рынок люксовых автомобилей в апреле остановился на отметке 24 штуки.

В начале мая в «Автостате» заявили, что в России в январе-марте этого года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составила 1872,2 млн рублей, что на 11,9% больше, чем за тот же период 2020 года. В среднем иномарка по итогам первого квартала текущего года стоит 2208,5 млн рублей (+13,6%), а российский автомобиль — 760,4 тыс. рублей (+9,1%).

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