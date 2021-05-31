Эксперт оценила семейные инициативы «Единой России»

Председатель движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая прокомментировала для «Известий» 31 мая инициативы, озвученные в ходе форума партии «Единая Россия» «Большой семейный совет».

В частности, в ходе форума замглавы Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что необходимо подумать о том, чтобы определить единый статус многодетной семьи.

«У нас единая страна, но почему-то объем поддержки многодетных в Москве один, в Самарской области — другой, а в Санкт-Петербурге — третий. Единый статус многодетной семьи позволит приблизиться к единой модели обеспечения», — сказала Буцкая.

Она также обратила внимание на идею ввести минимальный размер алиментов, который будет равен половине прожиточного минимума в регионе.

Важной инициативой Буцкая считает предложение расширить действие материнского капитала на ремонт в квартире.

«Часто бывает, что приносят ребенка в квартирку, а там опасно ему находится, там грибок. А ведь мы говорим о здоровье ребенка», — сказала эксперт.

Одной из актуальнейших мер поддержки многодетных семей Буцкая считает уход от заявительного порядка выплат.

«Необходима доступность информации о социальных выплатах для родителей, когда тебе на телефон приходит сообщение о доступности выплаты. Сейчас все выплаты носят заявительный характер. Я думаю, что сегодня мы сделали большой шаг к проактивному получению всех мер поддержки. Ни один рубль, который положен семье, не должен пройти мимо», — заключила Буцкая.

Медведев 31 мая заявил о том, что количество сертификатов на получение материнского капитала, выделенных за время действия программы, составляет 12 млн. На эти цели правительством РФ потрачено около 3 трлн рублей.

С 2021 года материнский капитал увеличили до 483 882 рублей за первого ребенка и 639 432 рублей — за второго. Деньги можно потратить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов.