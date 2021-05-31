Путин дал старт серийному производству автомобилей Aurus в Елабуге

Президент России Владимир Путин в понедельник, 31 мая, дал старт серийному производству машин премиум-класса Aurus Senat на заводе в городе Елабуга Республики Татарстан.

Он подчеркнул, что в истории России создание с нуля целой линейки автомобилей представительского класса является беспрецедентным случаем.

«Вы хорошо знаете, какая большая работа предшествовала сегодняшнему торжественному событию, в нее были вовлечены тысячи специалистов — инженеры, конструкторы, проектировщики со всей страны. И с поставленной задачей они успешно справились», — сказал глава государства.

Путин также сообщил, что серийный выпуск Aurus усилит присутствие российских автомобилей на международном рынке, а также позволит нарастить высокотехнологичный экспорт. Российский лидер отметил, что открытие производственной площадки станет еще одним стимулом для развития республики.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин уже несколько лет ездит на автомобиле Aurus. Кроме того, данный автомобиль приобрели многие представители российского правительства, добавил представитель Кремля.

«Почти все машины всё больше и больше эксплуатируются, коммерческое использование начинается постепенно», — заявил Песков.

В этот же день гендиректор Aurus Адиль Ширинов заявил, что около 70% российских автомобилей Aurus планируется продавать на экспорт, а в долгосрочной перспективе эта доля может увеличиться до 80%.

«Люксовый бренд, мы однозначно ориентируемся больше на экспорт. На сегодняшний момент мы прогнозируем 70% от всех продаж — это будет экспорт, я думаю, что со временем это будет 80%. А 30–20% —это внутренний рынок», — указал он.

Автомобили будут производиться в особой экономической зоне «Елабуга». Всего на предприятии планируют собирать до 5 тыс. автомобилей в год.

Российский проект «Кортеж» (рыночное название Aurus), в рамках которого разрабатываются российские автомобили люксового класса, был запущен в 2014 году. Производитель намерен создать на базе единой платформы серию машин: седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.