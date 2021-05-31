В Орловской области заключили 230 социальных контрактов

В Орловской области заключено 230 социальных контрактов, об этом сообщила замруководителя департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости региона Екатерина Данилевская. Государство на безвозмездной основе предоставляет помощь гражданину, попавшую в трудную ситуацию.

Условием заключения социального контракта является наличие среднедушевого дохода ниже величины прожиточного минимума за последние три месяца. В Орловской области прожиточный минимум составляет 10 722 рубля. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

По словам Данилевской, контракты заключают по четырем видам деятельности — по поиску работы, осуществлению предпринимательской деятельности, ведению подсобного хозяйства и по осуществлению иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной ситуации. Владельцам личных хозяйств выплачивают 100 тыс. рублей на приобретение необходимых товаров или продукции. Предприниматели могут рассчитывать на выплату до 250 тыс. рублей для закупки основных средств и материально-производственных запасов. При поиске работы гражданину, зарегистрированному в органах занятости, назначают выплату в размере 11,48 тыс. рублей, выплаты продолжаются в течение трех месяцев после подтверждения трудоустройства. Аналогичная выплата предоставляется гражданам на преодоление трудной жизненной ситуации, ее можно потратить на лечение, покупку лекарств и обеспечение семьи необходимыми товарами.

На реализацию социальных контрактов в 2021 году направлено 164,5 млн рублей, в том числе 156,3 млн рублей — из федерального бюджета.