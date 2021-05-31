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В Кирове спасли девочку со 100-процентным поражением легких от COVID-19

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Кировским врачам удалось спасти жизнь восьмилетней девочки со 100-процентным поражением легких после COVID-19. Об этом в понедельник, 31 мая, пишет пресс-служба министерства здравоохранения Кировской области.

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По данным ведомства, первоначально болезнь у ребенка проявилась в виде повышенной температуры и слабости. Через пару дней состояние девочки улучшилось, температура спала. Вскоре на симптомы COVID-19 пожаловался отец школьницы. Результаты обследования всех членов семьи на коронавирус оказались положительными.

Через пару дней после получения результатов теста у девочки поднялась температура до 39 градусов, которую не удалось понизить даже с помощью медикаментов. Скорая помощь доставила ребенка в основной инфекционный госпиталь, где у пациентки диагностировали 100-процентное поражение легких.

Около месяца девочка провела в реанимации на аппарате ИВЛ, тактика лечения согласовывалась с врачами из федерального центра. Как рассказала мать школьницы, медики «отчаянно боролись» за жизнь ребенка. С ней согласилась и главный врач учреждения Наталья Муратова.

«Когда девочка пошла на поправку, нашей радости не было предела. Сотрудниками двух медицинских учреждений проведена большая слаженная работа по спасению жизни ребенка», — рассказала она.

В министерстве уточнили, что в настоящее время состояние девочки удовлетворительное. Компьютерная томография легких показала положительную динамику. Сейчас пациентка переведена на дальнейшее амбулаторное наблюдение врачей, отметили в минздраве.

В начале марта сообщалось, что врачи Домодедовской центральной городской больницы спасли пациента с 4-й степенью поражения легких. 56-летний мужчина поступил в медучреждение в крайне тяжелом состоянии с воспалением легких и подтвержденным COVID-19. Всего мужчина провел в медучреждении 98 дней. Пациента уже выписали, он проходит амбулаторное лечение на дому.

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