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Более 260% от месячной нормы осадков выпало в Иркутске

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В Иркутске за последние дни мая выпало 86 мм осадков. Это 261% от месячной нормы, рассказала заместитель руководителя Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. По ее словам, такое большое количество осадков наблюдается очень редко. С 1886 года это третий случай.

Продолжительно теплый период в третьей декаде марта и первой декаде апреля вызвал раннее наступление весны в Иркутской области. Переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С осуществился на две-три недели раньше средних многолетних сроков, сообщает ИА IrkutskMedia.

Как стало известно 27 мая, массовые подтопления улиц и домов произошли в Ханты-Мансийске после проливного дождя. За сутки в городе выпала месячная норма осадков. От жителей поступило 32 обращения в единую дежурно-диспетчерскую службу. Для оценки ущерба, нанесенного стихией, создана комиссия для обследования подтопленных домов.

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