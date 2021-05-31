Вакцины смогли усилить возникший после болезни иммунитет к COVID-19

Ученые Рокфеллеровского университета (США) пришли к выводу, согласно которому люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, обладают сильным иммунитетом против COVID-19 в течение как минимум года после первоначального заражения. При этом вакцинация переболевших усиливала уже выработанный иммунитет.

«При анализе антител, присутствующих в крови пациентов с COVID-19, ученые «Рокфеллера» смогли проследить эволюцию этих изменчивых молекул. Они обнаружили, что вакцинация повышает иммунитет, который эти люди естественным образом развивают при инфекции, настолько, что они, вероятно, защищены даже от возникающих вариантов», — говорится в исследовании, опубликованном на сайте университета 28 мая.

Ученые провели наблюдение за 63 пациентами, которые болели COVID-19 весной 2020 года. Анализ полученных данных продемонстрировал, что со временем антитела, продуцируемые В-клетками иммунной системы (клетками памяти), с каждым разом лучше нейтрализуют SARS-CoV-2.

При этом специалисты пришли к выводу, согласно которому у 26 человек в группе, получивших по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19, антитела были усилены к тем вариантам, которые были обнаружены в Великобритании, Южной Африке и Нью-Йорке.

Согласно информации ученых, результаты проведенного анализа говорят о том, что современные вакцины способны усилить иммунитет, а также обеспечить дополнительную защиту и у людей, которые уже переболели COVID-19.

Ранее в мае руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин рассказал, что люди, которые получили оба компонента российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», в случае инфицирования не выделяют вирус и не распространяют его среди других.

21 мая вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что успех «Спутника V» в мире обусловлен его высокой эффективностью, которую подтвердили международные эксперты.

Российский препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в России и мире вакциной от COVID-19.