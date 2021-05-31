Водитель экскаватора повредил ковшом 24 дерева на Ставрополье

В Ставропольском крае сотрудник строительной компании повредил 24 дерева, пытаясь очистить ковш экскаватора от грязи. Об этом сообщает региональное УМВД.

В правоохранительные органы с заявлением обратились представители лесничества. По их словам, недалеко от села Лиман двое мужчин уничтожили 24 белые акации, пишет NewsTracker.

Одним из подозреваемых оказался работник строительной компании. Его доставили в отдел полиции.

По словам задержанного, он специально бил ковшом экскаватора о деревья, пытаясь очистить его от грязи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется розыск второго подозреваемого.

Ранее в мае сообщалось, что полиция подключилась к поиску людей, спиливших 17 тополей на Красной площади в Оренбурге. За помощью в правоохранительные органы обратилась городская администрация. Власти утверждают, что не давали разрешения на вырубку. Также ситуацией заинтересовалась прокуратура.