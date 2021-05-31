Генсек НАТО заявил о намерении альянса улучшить отношения с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в понедельник, 31 мая, заявил, что Североатлантический альянс хочет улучшить отношения с Россией.

«Мы хотим улучшить отношения с нашим соседом Россией. И даже если не сможем улучшить их, то должны поддерживать диалог, который еще важнее, когда трудные отношения», — заявил он на пресс-конференции, трансляция которой проходит на сайте НАТО.

Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова возобновить диалог с НАТО, но при условии, что он не будет пустословным.

По словам Лаврова, Москва нацелена на концентрацию фокуса внимания Совета Россия–НАТО на вопросах безопасности. При этом министр подчеркнул, что Москва всё еще ждет от Североатлантического альянса ответа на многие предложения, которые уже более года рассматривают в НАТО.

В этот же день глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о том, что Россия создаст в ЗВО около 20 новых соединений и частей для «адекватного противостояния НАТО». По его словам, постоянное совершенствование боевого состава российских войск необходимо из-за действий Запада.

Министр также подчеркнул, что на западном стратегическом направлении продолжает расти военная угроза. Так, страны альянса и США увеличивают частоту и интенсивность полетов своей стратегической авиации, усиливают присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, а также наращивают число своих учений.

Накануне вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что модернизация Российской армии производится исключительно в оборонительных целях. По его словам, задачей правительства является обеспечение безопасности страны.