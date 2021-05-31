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В отрасли спрогнозировали рост экспорта говядины из РФ на 223%

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По итогам первого полугодия 2021 года экспорт говядины из России может вырасти на 223%, до 21,26 тыс. тонн, что существенно превышает динамику по другим видам мяса. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на Национальный союз свиноводов (НСС) в понедельник, 31 мая.

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По данным Минсельхоза, с 1 января по 23 мая этого года за границу отправили 16,8 тыс. тонн говядины на $55,2 млн, что в 5,6 раза больше в физическом и 4,2 раза в денежном выражении, чем за тот же период прошлого года.

По словам главы АО «Российский экспортный центр» Вероники Никишиной, покупателем 60% этой продукции стал Китай.

Глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин связал высокие темпы роста экспорта с эффектом низкой базы. Однако российская говядина, по его словам, действительно пользуется спросом и конкурентоспособна по цене, в первую очередь в Китае.

Он отметил, что после вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в КНР в 2019–2020 годах там подорожала свинина и началась смена предпочтений в сторону говядины.

Коммерческий директор ГК «Заречное» (бренд Primebeef) Константин Полевой заявил, что в настоящее время импортеры говядины ищут новых поставщиков. Пекин, например, приостановил закупки австралийской говядины. В 2020 году ГК «Заречное» отправляла в Китай только пробные партии, а сейчас делает поставки регулярно.

Коммерческий директор АПФ «Наша житница» (марка «Стейковка») Артем Кудимов указал, что экспорт говядины позволяет получать стабильные валютные поступления.

Отмечается, что темпы роста экспорта говядины существенно превышают показатели для других видов мяса.

По данным НСС, экспорт свинины в январе — июле нынешнего года может вырасти на 16%, до 102,3 тыс. тонн, а поставки птицы и баранины сократятся на 20 и 93%, до 116,6 тыс. и 400 тонн соответственно. По словам главы НСС Юрия Ковалева, в прошлом году экспорт свинины за счет открытия Вьетнама вырос на 96% и дальше наращивать поставки сложно. Сейчас Россия наравне с Бразилией занимает 25% вьетнамского импорта свинины.

Юшкин рассказал, что сейчас в некоторых странах идет тенденция по сокращению поголовья крупного рогатого скота, в основном под давлением экоактивистов и политиков, но спрос на говядину растет. Поэтому в ближайшие 30 лет эксперт прогнозирует рост спроса на потребление говядины на 30%. Чтобы наращивать экспорт, в отрасль нужно привлекать дополнительные инвестиции.

В Минсельхозе подчеркнули, что заботятся в первую очередь об удовлетворении внутренних потребностей. При этом рост производства вместе с компенсацией части затрат на сертификацию продукции при поставках за рубеж для производителей позволяет наращивать экспорт.

В июле 2020 года сообщалось, что Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса, обогнав по этому показателю Украину. Пекин закупает около половины всех продуктов, которые экспортирует Россия. На долю материкового Китая пришлось 45% поставок без учета Гонконга. Всего Москва за первую половину 2020-го нарастила поставки мяса и субпродуктов в разные страны в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. Общая выручка достигла $336 млн.

В начале апреля стало известно, что в 2020 году спрос на говядину снизился на 3,4%, до 1,94 млн тонн, что стало рекордным минимумом за последние десять лет. Эксперты связали это с введенными ограничениями против коронавируса, приостановлением работы ресторанов, снижением уровня доходов населения. В животноводческой отрасли говорили, что с увеличением цен на мясо птицы и свинины спрос на говяжье мясо вырастет. В начале мая НМА сообщила о снижении оптовых цен на мясо в России после привычного повышения к началу шашлычного сезона.

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