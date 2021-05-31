Все населенные пункты Камчатки остались без интернета на шесть часов

Жители Камчатки почти шесть часов оставались без интернета и телефонной связи. Причиной аварии стали земляные работы, в ходе который был оборван кабель оптоволоконной линии. В 20:40 по местному времени авария была устранена и связь восстановилась.

Интернет-соединение полностью отсутствовало во всех населенных пунктах Камчатского края, не работали банкоматы и терминалы оплаты, была значительно нарушена мобильная связь, большинство жителей перешло на общение по СМС, сообщает ИА KamchatkaMedia.

Напомним, в Сахалинской области до конца года базовые станции для обеспечения интернетом появятся сразу в пяти селах. В целом по России планируется установить 1200 таких станций. В селах с населением от 100 до 249 человек запустят 383 базовые станции, в пунктах с населением 250–500 человек — 794, а в селах чуть покрупнее дополнительно установят 1525 точек доступа.