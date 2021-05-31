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НАТО ограничит доступ представителей Минска в свою штаб-квартиру

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Доступ представителей Белоруссии в штаб-квартиру НАТО будет ограничен. О таком решении заявил в понедельник, 31 мая, генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции, транслировавшейся в Twitter.

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По его словам, в НАТО постоянно оцениваются меры безопасности.

«И мы решили ограничить доступ белорусских представителей в штаб-квартиру НАТО, основываясь на нашей оценке мер безопасности в штаб-квартире», — объяснил он решение.

По словам Столтенберга, главы МИД и минобороны государств —членов НАТО во вторник обсудят ситуацию в Афганистане, Белоруссии и на Украине, а также подготовку к саммиту альянса, который 14 июня пройдет в Брюсселе.

16 мая первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил республики Игорь Король заявил, что авиация НАТО в ходе демонстративных полетов, с большой долей вероятности, отрабатывает нанесение ударов по Белоруссии и России.

Как он отметил, республика каждую неделю фиксирует более 30 полетов различной разведывательной авиации стран альянса.

18 апреля заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии, генерал-майор Владимир Арчаков сообщил, что иностранные государства постоянно наращивают военное присутствие у границ республики. По словам Арчакова, около 70 военных учений в 2020 году провели Польша, Латвия и Литва и по сей день иностранные войска у белорусских границ «буквально круглые сутки оттачивают свое боевое мастерство».

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