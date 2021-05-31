Лютеранскую церковь Петрикирхе отреставрируют в Петербурге

В Санкт-Петербурге намерены отреставрировать лютеранскую церковь Святых Петра и Павла (Петрикирхе), расположенную на Невском проспекте. Об этом 31 мая сообщает телеканал «78» со ссылкой на данные портала госзакупок.

Согласно документации, подрядчик должен будет разработать проект ремонта и реставрации крыши церкви. Максимальная стоимость контракта составит 2,068 млн рублей. Средства выделят из городского бюджета.

Церковь Святых Петра и Павла возвели в 30-е годы XIX века. Сейчас богослужения в ней проводятся каждое воскресенье на немецком и русском языках.

Ранее сообщалось о планах провести в Санкт-Петербурге реставрацию колокольни Николо-Богоявленского морского собора. До 10 ноября 2021 года подрядчик должен отремонтировать основания колокольни, купол и кровлю, а также привести в порядок кирпичную кладку стен и фасадную штукатурку.