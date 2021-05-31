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В МИДе оценили попытки Евросоюза поучать Россию

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник, 31 мая, указала, что попытки Евросоюза поучать Россию не работали и не сработают.

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«Политика одностороннего поучительства, которую почему-то посчитал выходом из сложившейся ситуации Брюссель, она не срабатывает, она не сработала. Почему же она должна сработать в будущем?» — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

22 мая дипломат опровергла заявления главы МИД Австрии Александера Шалленберга о том, что Евросоюз хочет диалога с Россией, но Москва якобы не проявляет интереса.

По словам представителя МИД России, эти утверждения являются недостоверными. Она подчеркнула, что у России и ЕС было много политических, гуманитарных, экономических проектов, в которых обе стороны принимали участие. Однако они были заблокированы после того, как Брюссель принял антироссийские санкции и подменил диалог агрессивной риторикой, безосновательными обвинениями и дезинформационными кампаниями.

Днем ранее в ЕС заявили о стремлении к стабильным отношениям с Россией. При этом, по словам источника, Евросоюз продолжит придерживаться пяти принципов в отношениях с российской стороной, которые были установлены в 2016 году. В них входит в том числе полное исполнение минских договоренностей по Украине и поддержка гражданского общества в России и связей между народами РФ и ЕС.

Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что РФ готова дружить с Западом только с чувством собственного достоинства. По его словам, Россия не сможет двигаться к дружбе, игнорируя собственные интересы.

29 апреля посол ЕС в Москве Маркус Эдерер заявил, что отношения России и Евросоюза находятся в низшей точке со времен окончания холодной войны. При этом Эдерер добавил, что нужно использовать шансы на сотрудничество, в частности в бизнес-сфере.

В конце апреля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что, несмотря на разногласия с российской стороной, ЕС необходимо оставлять каналы для диалога с ней открытыми. По его словам, отношения с РФ в настоящий момент находятся на исторически низком уровне.

Лавров 31 мая заявил, что предложение отключить Россию от платежной системы SWIFT неновое. По его словам, подобные призывы «звучат уже не один месяц и, может, не один год». Министр отметил, что такие предложения исходят от Запада, когда тот находится в поисках «дополнительных возможностей наказать, так сказать, Россию». Он подчеркнул, что Запад уже раз доказывал, что он ненадежный партнер.

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