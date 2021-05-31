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Сборная РФ провела тренировку накануне матча против Польши

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Сборная России провела в австрийском Нойштифте предыгровую тренировку перед матчем против Польши. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды в Twitter в понедельник, 31 мая.

Отмечается, что Денис Черышев, Марио Фернандес и Илья Самошников занимаются по индивидуальной программе, остальные игроки — в общей группе. Капитан команды Артем Дзюба и двое ключевых игроков досрочно покинули занятие, отмечает РЕН ТВ.

Тренер Валерий Газзаев сообщил «Спорт-Экспрессу», что игры с Польшей и Болгарией определят стартовый состав сборной на матч с Бельгией.

Товарищеский матч между сборными России и Польши по футболу будет транслировать телеканал РЕН ТВ. Показ игры начнется 1 июня в 21:45 мск. Встреча пройдет на городском стадионе в польском Вроцлаве.

Проведение матча связано с подготовкой команд к чемпионату Европы. Сборная России на групповом этапе встретится с футболистами Бельгии, Финляндии и Дании. Польские игроки сыграют с командами Испании, Швеции, Словакии.

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